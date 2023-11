Stiri pe aceeasi tema

- Actorii si marile studiouri de la Hollywood au ajuns miercuri la un acord pentru a pune capat grevei care paralizeaza de mai multe luni productia de filme si seriale in Statele Unite, a anuntat sindicatul SAG-AFTRA. Protestul actorilor, dansatorilor și cascadorilor a durat 118 de zile si a costat economia…

- China a fost de acord sa poarte discutii pentru controlul armelor nucleare cu Statele Unite saptamana viitoare, primele dupa cele avute in perioada administratiei Obama, a informat miercuri Wall Street Journal, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Discutiile au ca scop evitarea unei curse periculoase…

- „Saturday Night Live” se intoarce pe NBC, iar Pete Davidson va gazdui premiera sezonului 49. Dupa ce emisiunea a fost oprita in mai de greva scenariștilor de la Hollywood, SNL va reveni pe 14 octombrie, a anunțat NBC miercuri, transmite Variety.

- Writers Guild of America (WGA) a anunțat ca a ajuns la un acord cu marile studiouri și ca scenariștii de la Hollywood ar putea incheia greva care a oprit majoritatea productiei de film si televiziune si a costat miliarde de dolari economia Californiei, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

- Sondajul arata ca 58% dintre americani sustin prima greva simultana a sindicatului United Auto Workers impotriva Ford Motor, General Motors si Stellantis, compania mama Chrysler, pentru a obtine salarii si beneficii mai bune, in timp ce 32% se opun actiunii si 10% au fost nesiguri. In mod similar, 60%…

- Statele Unite ale Americii au scos de sub sechestru fonduri iraniene in valoare de șase miliarde de dolari in cadrul unei ințelegeri pentru eliberarea a cinci cetațeni americani, in prezent deținuți in Iran.

- Dune 2 nu mai ajunge in cinematografe. Amanat din cauza grevei actorilor! Premiera Dune 2 era una dintre cele mai așteptate in cinematografele din toata lumea. Deja de ceva vreme, pe marele ecran rulau teasere ce anunțau lansarea filmului, inclusiv la noi in țara. Premiera era programata pentru data…