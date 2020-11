Stiri pe aceeasi tema

- Patrule suplimentare si noi mijloace tehnologice urmeaza sa fie desfasurate de-a lungul plajelor franceze, in cadrul unui nou acord intre Franta si Regatul Unit care vizeaza sa puna capat migratiei clandestine la Canalul Manecii, anunta Londra, relateaza AFP.

- Marea Britanie și Franța au semnat un nou acord pentru a incerca sa opreasca migrația ilegala peste Canalul Manecii sambata, sporind patrulele și tehnologia in speranța de a inchide o ruta periculoasa folosita de migranți pentru a incerca sa ajunga in Marea Britanie cu barci mici, noteaza Reuters.Ministrul…

- Premierul britanic Boris Johnson a suferit luni o infrangere dura in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului) in privinta legii asupra pietei interne, act normativ ce i-ar permite sefului executivului de la Londra puterea de a anula o prevedere din Acordul de retragere din Uniunea Europeana,…

- Guvernul Regatului Unit a anuntat joi ca incepand din octombrie anul viitor intrarea calatorilor din Uniunea Europeana pe teritoriul acestei tari se va face doar pe baza pasaportului, informeaza dpa, citata de agerpres. Noua cerinta va fi valabila si pentru calatorii veniti din Elvetia, Islanda, Norvegia…

- Ministrul britanic de Interne, Priti Patel, a promis duminica o reforma a sistemului de azil si oprirea imigrantilor ilegali sa mai ”faca solicitari fara sfarsit de a ramane in tara noastra”, transmite Reuters, potrivit news.ro.Patel, care adopta o pozitie ferma in probleme legate de lege,…

- Franta este ''in razboi contra terorismului islamic'', a declarat ministrul de interne francez Gerald Darmanin duminica, la doua zile dupa un atac cu arma alba comis la Paris in apropierea fostului sediu al saptamanalului satiric Charlie Hebdo si soldat cu doi raniti, relateaza AFP.…

- Franta si Germania vor sa dea dovada de fermitate fata de Regatul Unit in privinta viitoarei relatii cu Uniunea Euroipeana (UE), in contextul in care negocierile s-au reluat intr-o atmsofera electrica, dupa ce Londra a anuntat ca vrea sa revina asupra unor angajamente pe care sile-a asumat, relateaza…