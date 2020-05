Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a prezentat recent, un proiect prin care a propus ca distanța de siguranța dintre mașini sa fie fi reglementata și marcata prin sageți pe asfalt, pe autostrazile din Romania. In prezent, in Romania nu este reglementata o distanța…

- "Vreau sa nu lasam o minciuna sa ne distraga atentia de la problemele reale ale Romaniei. Proiectul privind autonomia Tinutului Secuiesc a fost respins definitiv in Senat acum. El nu a fost votat niciodata in Camera Deputatilor. Sa fie clar! Guvernul a trimis un punct de vedere abia dupa implinirea…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri o propunere legislativa ce prevede atingerea unui nivel zero al emisiilor de gaze cu efect de sera pana in anul 2050, transmite Reuters. Proiectul, ce trebuie sa fie aprobat de Parlamentul European si de Consiliu pentru a deveni lege europeana, ar angaja…

- Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari joi ca nu exista niciun motiv real de panica in contextul confirmarii unui caz pe teritoriul Romaniei. ''Dragi romani, este normal sa tratam cu toata seriozitatea situatia generata de aparitia cazurilor de coronavirus in Europa si de confirmarea unui caz pe…

- Tesla a anunțat in luna noiembrie ca va construi prima sa uzina din Europa in apropierea orașului german Berlin, iar planurile vizeaza producția a 500.000 de unitați Model 3 și Model Y incepand din 2021. Uzina va fi amplasata parțial pe o suprafața de teren pe care in prezent se afla o padure de conifere,…

- La presiunile activistilor de mediu locali, o instanta superioara germana a decis oprirea temporara a defrisarilor in vederea construirii primei megafabrici Tesla in Europa, in apropiere de Berlin, relateaza Reuters.

- Fosta campioana olimpica Nadia Comaneci a declarat, joi, ca proiectul sau intitulat GymNadia, care functioneaza de un an in sala de gimnastica de la Patinoarul Ion Tiriac din Otopeni, ar trebui multiplicat de sute de ori in tara pentru a-i atrage pe copii catre sport. "Printre proiectele pe care le…