- De astazi, purtarea mastilor sau a altor mijloace care sa acopere gura si nasul in spatii publice devine obligatorie in judetul Iasi. Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ca masura de limitare a raspindirii noului coronavirus. Marius Danga, seful cancelariei Prefectului…

- Inca doua județe din Romania ii obliga pe localnici sa iși acopere nasul și gura cand ies din casa. Astfel, ieșenii vor trebui sa iși acopere gura și nasul cand sunt in mijloacele de transport in comun sau in magazine, farmacii sau in instituții publice. In Maramureș, masura va fi aplicata in spații…

- Potrivit hotararii care va intra in vigoare de maine, se interzice deplasarea populatiei fara protejarea cailor respiratorii (nas si gura) iar nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza contraventional cu amenda de la 100 lei la 500 lei sau cu avertisment. Autoritatile locale au anunțat ca vor…

- Potrivit prefectului judetului Vaslui, Mircea Gologan, masura va intra in vigoare incepand cu data de 6 aprilie."Am decis obligativitatea utilizarii de masti sau alte mijloace de protectie, fulare, esarfe, pentru acoperirea zonei fetei in locurile publice si in spatiile comerciale. Nasul si gura trebuie…

- Potrivit sursei citate, decizia intra in vigoare incepand de luni si se aplica in spatii publice, precum spatiile comerciale, piete, institutii publice, santiere, noteaza Agerpres .Aceeasi sursa precizeaza ca nu este obligatoriu ca aceste mijloace de protectie sa fie masti medicale. Se pot folosi esarfe,…

- Guvernul interimar Ludovic Orban se reuneste, joi, la Palatul Victoria. Pe agenda se afla un document referitor la achizitia a 49 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune, a caror valoare se ridica la 51.292.000 de lei. Echipamentele ar urma sa intre in dotarea Politiei de Frontiera.Este vorba…

- Teleorman: Perchezitii pentru destructurarea unei grupari specializate in domeniul comertului intracomunitar cu autoturisme second-hand in Eveniment / on 25/02/2020 at 08:06 / Poliția Romana efectueaza, in aceasta dimineata, 175 de percheziții domiciliare in București și 20 de județe, printre care…

- Mozaicurile de mari dimensiuni sunt facute de artisti romani valorosi (unii dintre ei au lucrari vandute cu sute mii de euro la licitatii internationale) si se afla pe fatadele cladirilor ridicate la Galati in perioada 1962-1967. 90% dintre lucrari sunt acum distruse.