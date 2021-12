Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a dispus Corpului de Control al Guvernului sa demareze o acțiune de verificare privind achizițiile de teste de saliva la Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. GCS a transmis, duminica seara, precizari in ceea…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a dispus Corpului de Control al Guvernului sa demareze o acțiune de documentare privind achizițiile de teste de saliva la Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anunțat ca urmeaza sa primeasca, in noaptea de duminica spre luni, inca doua milioane de teste rapide antigen din saliva, din partea unei societati care avea ca termen de livrare data de 20 decembrie. In cursul zilei de luni, testele vor fi trimise…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a precizat, joi, intr-un comunicat de presa, ca nu reprezentantii DSU sau IGSU au intocmit caracteristicile regasite in caietul de sarcini elaborat in scopul achizitionarii testelor rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de saliva,…

- Se „plimba ursul” in „scandalul” testelor de saliva pentru elevi: Raed Arafat il „școlește” pe Ministrul Invațamantului Se „plimba ursul” in „scandalul” testelor de saliva pentru elevi: Raed Arafat il „școlește” pe Ministrul Invațamantului Nu DSU sau IGSU au intocmit caracteristicile din caietul de…

- „Saptamana viitoare, am primit asigurari de la Oficiul National de Achizitii Centralizate, vor fi teste pe baza de saliva in scoli. Astazi se semneaza contractele subsecvente pentru primul lot, maine se semneaza contractele subsecvente pentru locurile 2 si 3, apoi este necesara o perioada legala de…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența urmeaza sa incheie primele contracte pentru achiziția de teste de saliva pentru elevi și angajații școlilor. Deocamdata, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate a selectat trei companii care sa vanda Statului, pentru inceput, 9 milioane de teste de saliva.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat astazi ca de saptamana viitoare vor fi distribuite in școli testele de saliva. „Tocmai ce am avut o discuție cu ONAC (Oficiul National pentru Achizitii Centralizate), procedura de achiziție este in curs de finalizare, iar saptamana viitoare, am primit…