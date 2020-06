Acesti agramati care ne conduc. Cel care a scris in declaratia de avere ca are niste „ciasuri de mana” e exemplul perfect al esecului invatamantului romanesc. Domnul Ciasuri are master si licenta in Drept! Domnul Ciasuri are master in Securitate! Si tot domnul Ciasuri pluseaza cu un doctorat in Securitate, o licenta in Economie si cursuri la Academia de Politie si Academia Militara! Domnu’ Mitica are cate diplome vrea el. N-aveti voi fire de par pe cap si bobite de nisip pe plaja cate diplome are el. Daca se supara, pana termin eu de scris randurile astea, mai cumpara 10-15 masterate. In acest moment, sistemul de invatamant… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

