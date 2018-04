Stiri pe aceeasi tema

- Romania sta cel mai rau din UE la capitolul decese din accidente rutiere cand se ține cont de raportul dintre numarul de victime și populația totala, arata datele Comisiei Europene. Cel mai bine stau Suedia și Marea Britanie. In Romania ...

- 15 accidente rutiere, soldate cu 18 persoane ranite au avut loc in municipiul Chisinau pe parcursul saptamanii trecute.Potrivit inspectorilor de patrulare, au fost loviti 8 pietoni, dintre care 2 in afara trecerilor de pietoni, iar 6 chiar pe trecerile de pietoni.

- Dupa ce am ascultat cover-ul asta avem o mare dilema: Seredinschi canta cumva piesa mai bine decat Smiley? You be the judge of that! Venit intr-o dimineața de primavara la Virgin Tonic, Seredinschi ne-a cantat pentru prima data un cover dupa piesa “O alta EA” a lui Smiley. Fostul concurent de la Vocea…

- Polițiștii bucureșteni au destructurat o grupare specializata in infracțiuni de inșelaciune. Membrii gruparii sunt suspectați de inscenarea unor accidente rutiere cu scopul de obținere a primelor de asigurare. Polițiștii bucureșteni au pus in aplicare șapte mandate de percheziție, iar 21 de persoane…

- Daca nu l-ai mai ascultat pana acum pe Ionuț de la Virgin Tonic cantand “Hai afara la zapada”, atunci trebuie sa dai play imediat. Andreea a caștigat astazi cafea pentru o luna de la Mizo Coffee, dupa pariul pus de baieți, pe langa faptul ca i-a raspuns lui Ionuț la wake up call. Ionuț n-a... View Article

- Nu va jucati pe drumurile publice sau in apropierea acestora si alegeti locurile special amenajate in acest sens, unde nu circula masini (parcurile, terenurile de sport, etc.)! Dupa caderea intunericului sau in alte conditii de vizibilitate redusa, folositi imbracaminte de culoare deschisa, care va…

- Un proiect interesant, dar care va starni multe controverse, ar putea schimba puțin soarta mașinilor implicate in accidente rutiere. Mai exact, autoturismele care vor suferi avarii grave la sistemele de siguranța in urma unor accidente vor avea Inspecția Tehnica Periodica suspendata pana la terminarea…