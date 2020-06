Stiri pe aceeasi tema

- MedLife a inceput sa faca testari IgG - anticorpi COVID-19 la cerere, incepand din data de 6 mai. Pentru un astfel de test nu este necesara trimitere de la medicul de familie, iar costul unei analize este de 120 RON. Aceasta analiza nu se supune niciunei reguli de urgența, așadar nu se va…

- Ministerul Sanatații pregatește o testare la nivel național, pentru a verifica nivelul de imunizare a populației, dar și de raspandire a virusului, a declarat Nelu Tataru, la Europa FM . Testarea la nivel național ar urma sa se faca dupa 1 iunie, in colaborare cu Organizația Mondiala a Sanatații.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat pregatirea unei testari la nivel național in Romania pentru verificarea nivelului de imunizare al populației și de raspandire al noului coronavirus . Ministrul a precizat ca acest demers va fi realizat in colaborare cu Organizația Mondiala a Sanatații. Citește…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta o testare a populatiei la nivel national, dupa data de 1 iunie, aceasta urmand sa fie realizata prin Institutul National pentru Sanatate Publica. Testarea va avea rolul de a verifica nivelul de imunizare a populatiei, dar si de raspandire a virusului, la trei…

- Potrivit datelor furnizate de minister, pana in prezent sunt 20.000 de imbolnaviri și 64 de decese provocate de rujeola. „Sa nu uitam ca avem inca in evoluție o epidemie de rujeola pe teritoriul Romaniei in care s-au inregistrat aproximativ 20.000 de imbolnaviri și 64 de decese”, a transmis, vineri,…

- ”Sa nu uitam ca avem inca in evoluție o epidemie de rujeola pe teritoriul Romaniei in care s-au inregistrat aproximativ 20.000 de imbolnaviri și 64 de decese. Nu trebuie sa lasam garda jos, vaccinarea de rutina trebuie sa continue in aceasta perioada deoarece avem obligația sa prevenim imbolnavirile…

- "In plina pandemie realizam cat de important este sa existe vaccinuri pentru boli infectioase si sa le folosim in timp util pentru prevenirea imbolnavirilor cu risc vital. Desi in aceasta perioada ne focusam actiunile in lupta cu noul coronavirus, trebuie sa fim constienti ca exista inca alte boli…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Parlament ca ministrul Sanatatii ar trebui sa aiba alte prioritati, in loc sa se rafuiasca cu specialistii. "Eu, in locul domnului ministru Tataru, m-as ocupa de urgentele Romaniei, de spitale, nu sa schimb sau sa am vendete personale…