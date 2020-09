Acestea sunt animalele care ar putea să ne scape de COVID 19 Cercetatorii din Costa Rica vor incepe studii clinice pentru un tratament ieftin impotriva noului coronavrus, bazat pe anticorpi recoltati de la cai injectati cu SARS-Cov-2, virusul care provoca boala Covid-19, relateaza Reuters. Dezvoltat de Institutul Clodomiro Picado (ICP) al Universitatii din Costa Rica, medicamentul cu anticorpilor de la cai urmeaza sa fie testat pe 26 de pacienti de la jumatatea lunii septembrie, a declarat pentru Reuters Roman Macaya, presedintele Fondului de securitate sociala care administreaza centrele de sanatate publica. Autoritatile din Costa Rica spera sa poata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din Costa Rica vor incepe studii clinice pentru un tratament ieftin impotriva noului coronavirus, bazat pe anticorpi recoltati de la cai injectati cu SARS-Cov-2, relateaza News.roDezvoltat de Institutul Clodomiro Picado (ICP) al Universitatii din Costa Rica, medicamentul cu anticorpilor…

- Statele Unite, Malta, Muntenegru, Mexicul, Brazilia, Argentina si India sunt vizate, de asemenea, de aceasta interdictie, in timp ce Rusia si China urmeaza sa fie retrase de pe lista, scrie presa poloneza. Varsovia ia aceasta decizie in cadrul altor masuri vizand o restrangere a vietii sociale in regiunile…

- Polonia interzice zborurile din 44 de tari, inclusiv Romania, pentru a limita imbolnavirile de COVID-19, și scoate Rusia si China de pe lista interdictiilor Polonia interzice, incepand de miercuri, zborurile directe provenind din 44 de tari, intre care Spania, Israelul si Romania, cu scopul de a evita…

- Statele Unite, Malta, Muntenegru, Mexicul, Brazilia, Argentina si India sunt vizate, de asemenea, de aceasta interdictie, in timp ce Rusia si China urmeaza sa fie retrase de pe lista, scrie presa poloneza. Varsovia ia aceasta decizie in cadrul altor masuri vizand o restrangere a vietii sociale in regiunile…

- Comisia a avertizat asupra pericolului atingerii acestor obiecte dupa alarma declansata de confirmarea unor cazuri de coronavirus in supermarketuri care vand alimente congelate, dupa ce expertii au informat ca temperaturile scazute si umiditatea sunt propice supravieturii virusului. Din luna iulie,…

- Un vaccin anticoronavirus dezvoltat de Universitatea britanica Oxford activeaza sistemul imunitar si pare a fi sigur, desi genereaza unele efecte adverse, arata rezultatele testelor clinice preliminare, potrivit BBC News. Teste clinice la care au participat 1.077 de persoane arata ca vaccinul a activat…

- Datele prezentate de Worldometers arata ca numarul cazurilor de COVID-19 inregistrate a trecut de 10 milioane, in timp ce cel al persoanelor vindecate se ridica la 5,5 milioane. Totodata, peste jumatate de milion de oameni au murit din cauza virusului. Statele Unite ale Americii raman in continuare…

- Conform cercetatorilor, virusul a fost introdus in comunitate cu cel puțin 1300 de ocazii. Descoperirea a dus la noi critici pentru guvernul britanic care a ratat mai multe oportunitați de a opri raspandirea infecției in februarie și martie, scrie digi24. Studiul, realizat pentru descoperirea…