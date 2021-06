Aceste produse vor dispărea de pe rafturile magazinelor, începând cu luna iulie Romania se aliniaza standardelor europene in ceea ce privește protecția mediului și mai adopta o masura in acest sens. Astfel, din luna iulie vor fi scoase de pe piața mai multe produse din plastic, utilizate in viața de zi cu zi. Din data de 3 iulie vor disparea definitiv de pe rafturile magazinelor bețișoarele de urechi, farfuriile, tacamurile, paharele, paiele pentru bauturi și caserolele, toate din plastic sau polistiren expandat. Acestea vor fi eliminate in baza unei directive europene, promovata activ in Romania de aproximativ doi ani de zile. Alternativele sunt biodegradabile, mai scumpe.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

