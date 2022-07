Stiri pe aceeasi tema

- Multe dintre principalele economii ale lumii vor intra in recesiune in urmatoarele 12 luni, pe masura ce bancile centrale vor inaspri politica monetara pentru a combate inflația in creștere, potrivit economistului șef al firmei de brokeraj Nomura holdings, Rob Subbaraman. Pe langa SUA, Nomura se așteapta…

- Pe fondul razboiului din Ucraina, moneda euro s-a devalorizat serios in raport cu dolarul, scrie CNN . Americanii care viziteaza Italia, Grecia sau Spania in aceasta vara sunt norocoși: mesele, hotelurile și excursiile sunt mai ieftine pentru ei decat au fost in ultimele cateva decenii. Motivul: moneda…

- Analiștii financiari membri ai Asociației CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, pentru orizontul de 6 luni cursul prognozat fiind este de 5,0402 lei pentru un euro și de 5,1125 lei pentru orizontul de 12 luni. Inflația este prognozata sa ajunga la 9,50%. Fii…

- FED a majorat dobanda de politica monetara cu 0.75%, cea mai mare crestere din 1994 incoace, semnaland si majorari viitoare ale dobanzii, pentru a reduce inflatia, considera Bogdan Maioreanu, analist eToro.

- Mai multe localitați din Alba, FARA APA potabila, in urmatoarele 20 de ore, din cauza unei avarii majore: Zonele afectate Mai multe localitați din Alba, FARA APA potabila, in urmatoarele 20 de ore, din cauza unei avarii majore: Zonele afectate Din cauza unei avarii la conducta de alimentare cu apa Dn1200…

- Directorul executiv al Citigroup Inc, Jane Fraser, a declarat vineri ca este mai probabil ca Europa sa intre in recesiune decat Statele Unite, ea alaturandu-se astfel altor directori executivi ai unor banci globale care au avertizat saptamana aceasta cu privire la sanatatea economiei mondiale.…

- Peste 90% dintre managerii romani sunt de parere ca Romania va avea parte de o inflatie accelerata, acesta fiind cel mai mare risc pentru perioada urmatoare. In randul riscurilor pe care le percep executivii, se mai numara criza materiilor prime si criza energetica. Fii la curent cu cele mai…

- Creșterea prețurilor și inflația vor fi alimentate, dar vor și provoca o depreciere a leului in fața valutelor, in special euro. Analiștii financiari membri ai Asociației CFA Romania anticipeaza, in unanimitate, ca fenomenul nu poate fi stopat, singurele diferențe de opinie fiind legate de cat de mult…