Acesta este Sherp, ATV-ul produs la Kiev. Este uimitor ce poate face

Oamenii inventeaza tot felul de lucruri traznite pentru a-și omori timpul, mai ales atunci cand vremea de afara nu le permite sa aiba alte activitați. Un astfel de exemplu in reprezinta ATV-ul SHERP. QUADRO INTERNATIONAL , o companie cu un certificat internațional de standarde de calitate ISO 9001 cu sediul in Kiev, este dezvoltatorul și producatorul de vehicule utilitare SHERP care nu au analogii in lume in ceea ce privește capacitațile și caracteristicile lor. ”Ne-a luat 20 de ani pentru a dezvolta un vehicul utilitar amfibien de incredere, care se poate deplasa pe orice suprafața și poate…