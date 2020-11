Acesta este mesajul MEDICULUI EROU pentru ministrul TĂTARU! Catalin Denciu, medicul primar specialist ATI, ranit in timp ce incerca sa salveze pacienții prinși in incendiul de la SJU Piatra Neamț, i-a relatat ministrului Sanatații ce s-a intamplat in momentele fatidice de sambata seara. TEODOSIE pregatește o judecata pamanteasca Potrivit surselor Libertatea, doctorul i-a spus lui Nelu Tataru: „Am incercat sa salvez ce se mai putea”. Medicul, care a suferit arsuri pe o suprafața extinsa din corp, a fost transferat in aceasta dimineața cu o aeronava militara in Belgia, la Bruxelles. Nelu Tataru l-a insoțit pe dr. Denciu in aeronava care l-a transportat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat, a declarat duminica dimineata ca trei din cele sase persoane transferate de la Spitalul Judetean Neamt la Spitalul Mobil de la Letcani sunt in stare foarte grava, potrivit Agerpres. „Cei sase pacienti adusi in cursul noptii la spitalul…

- Trei dintre cei sase pacienti transferati de la Spitalul de Urgenta din Piatra Neamt la spitalul suport COVID de la Lețcani sunt in stare critica, a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi. Unitatea mobila de la Letcani are locuri, dar nu are si personal, asa ca s-a…

- Medicul Catalin Danciu, eroul din incendiul de la Secția ATI a spitalului din Piatra Neamț i-a povestit ministrului Sanatații, Nelu Tataru, ce s-a intamplat in salonul in care au murit 10 pacienți, sambata seara. Doctorul a scos pacienții din salonul alaturat celui care ardea, apoi a intrat in flacari.In…

- Spitalul din Piatra Neamț a solicitat un container pentru pacienții care au murit in incendiul de aseara. Morga spitalului era plina inca de dinainte de explozia de la ATI, in urma careia au murit zece oameni, potrivit Digi 24.Incendiul a fost semnalat in jurul orei 19:00, iar cand pompierii au ajuns…

- Șapte dintre cei zece pacienți decedați in urma incendiului de la Spitalul din Piatra Neamț erau barbați, iar trei erau femei, cu varsta cuprinsa intre 67 și 86 de ani, a anunțat duminica dimineața Unitatea Medicala intr-un comunicat de presa. TEODOSIE pregatește o judecata pamanteasca Potrivit…

- Medicul ranit grav in incendiul care a mistuit Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț a ajuns la Spitalul Floreasca, iar in aceasta dimineața a fost transferat in Belgia, iar ceilalți 6 raniți au fost duși și ei cu ambulanțele la spitalul modular de la Lețcani, a anunțat premierul Ludovic…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat, a declarat ca 6 pacienți de la Spitalul din Piatra Neamț care au scapat din incendiu, au ajuns noaptea trecuta la Spitalul din Lețcani. Pacienții sunt internați in acest moment pe secția de Terapie Intensiva și sunt evaluați de medici.…

- Medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, si care a suferit arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului, a fost dus, de la Iasi la Bucuresti cu o aeronava militara, in cursul nopții, și urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat, in…