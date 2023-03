Acesta este jobul pentru persoanele fără studii superioare plătit cu 1.200 de euro net pe lună Inflația a dus in ultimii ani la scaderea nivelului de trai pe tot continentul, dar costul vieții e și mai scump in Romania, țara in care salariile sunt foarte mici. Cu toate acestea, exista joburi cu salarii decente, multe dintre ele inclusiv pentru cei fara studii superioare. Aproape 30% dintre romani traiesc cu salariul minim, care este in jur de 1.800 de lei net, mai puțin de 400 de euro. Exista insa locuri de munca mult mai bine platite și care nu necesita studii superioare sau calificari speciale. Managerii de securitate sunt printre cei mai cautați in ultima perioada, iar salariile pot… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Managerii de securitate sunt printre cei mai cautați la Cluj, iar salariu net pentru acest job poate ajunge pana la 1.200 euro/luna.Un angajat pe pozitia de manager de securitate are un salariu care variaza, in medie, intre 900 si 1.200 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare…

