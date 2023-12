Acesta este cel mai scump condiment din lume. Valoarea sa a ajuns să o depășească pe cea a aurului Șofranul nu este doar un condiment oarecare. Provenind din florile mov ale crocusului de șofran (Crocus sativus), șofranul in sine se compune din mici fire subțiri, numite stigmate, care sunt extrem de prețioase.Aceste stigmate joaca un rol crucial in procesul de reproducere al plantei, fiind partea feminina a florii și responsabile pentru fertilizarea acesteia.Deoarece procesul de recoltare și prelucrare a șofranului este extrem de laborios și necesita munca manuala intensa, cantitatea mica de stigmate necesare pentru a obține o cantitate semnificativa de șofran face ca acest condiment sa fie… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

