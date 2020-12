Această RESTRICȚIE a fost ANULATĂ. Veste uriașă pentru milioane de români Curtea de Apel Bucuresti a anulat luni articolul dintr-o hotarare CNSU care interzice participarea la pelerinaje a persoanelor din alte localitati decat cele in care au loc evenimentele religioase. Decizia nu poate produce, insa, efecte pentru ca prevederea apare și intr-o hotarare de guvern, care nu a fost atacata in instanța. Pe de alta parte, Curtea a admis ca manifestarile religioase pot fi limitate/ restricționate in timpul pandemiei cu respectarea cumulativa (nu selectiva) a urmatoarelor condiții: 1. Limitarile sa fie „prevazute (deja) de legea naționala. Legea trebuie sa preceada cronologic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

