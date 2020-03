Această legumă "mănâncă" tot zahărul din organism Fasolea, caci despre ea este vorba, este bogata in fier, vitamina B, potasiu, seleniu, magneziu si chiar calciu.O porție de fasole in fiecare zi ajuta pe cei care au diabet de tip 2 sa tina sub control nivelurile de zaharuri din sange si reduce riscul de infarct.De altfel, potrivit floaredetei.ro , fasolea mai este cunoscuta si sub denumirea de “mancator de zahar”, pentru ca este foarte bogata in fibre vegetale, care impiedica absorbtia zaharurilor si reduc secretia de insulina. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fasolea este una dintre cele mai folosite legume in bucataria romaneasca si sta la baza multor preparate. Consumul de fasole are mai multe beneficii pentru organism; insa aleasa si gatita incorect, fasolea poate fi toxica pentru organism. Iata ce tipuri de fasole sunt toxice si cum trebuie…

- Postul Paștelui sau Postul Mare incepe in acest an la data de 2 martie. Paștele ortodox va fi sarbatorit de credincioși pe 19 aprilie. Postul Catolic incepe pe 24 februarie, iar Paștele Catolic este sarbatorit pe 12...

- Cercetatorii americani au demonstrat ca dieta bogata in junk food duce la scaderea numarului spermatozoizilor la barbatii tineri. Un studiu facut pe 3000 de barbati a aratat ca cei care mancau foarte mult junk food aveau cu 25 la suta mai putini spermatozoizi decat cei care mancau sanatos.Cercetatorii…

- Ziarul Unirea Țelina – leguma bogata in fibre și vitamine A, B și C. Ce beneficii are pentru organism Țelina – leguma bogata in fibre și vitamine A, B și C. Ce beneficii are pentru organism Telina este o planta leguminoasa, cu proprietati sanogene, fiind considerata un super – ingredient in gastronomie,…

- Perioada sarbatorilor a fost una incarcata de preparate traditionale, insa, pe cat sunt de gustoase, pe atat reprezinta un dusman al siluetei, iar prin acest lucru trece si Oana Lis. Vedeta a hotarat sa se apuce de sala, dar nu oricum, ci intr-un stil personalizat.

- Marea majoritate a oamenilor cred ca a manca sanatos inseamna sa consumi alimente cu un continut caloric scazut. Adevarul este ca nu numai cantitatea conteaza, ci si calitatea alimentelor consumate, dar si cat de sanatos este modul in care au fost preparate.

- Aceasta leguma "minune" este bogata in fibre alimentare, are putine calorii, multe minerale si vitamine si ajuta sa slabim natural, scrie realitatea.net.Este bogata in fibre alimentare, are putine calorii, multe minerale si vitamine si ajuta sa slabim natural.

- Din meniul lor nu vor lipsi sarmalele, raciturile sau salata de boef. Desigur intr-o varianta fara carne. Pentru orice preparate traditional romanesc de origine animala, veganii au gasit un inlocuitor vegetal.