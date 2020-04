Stiri pe aceeasi tema

- Scadere dramatica a inmatricularilor de autoturisme noi in UE: doar jumatate fața de martie 2019 IInmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -55.1% in martie 2020 fata de martie 2019, atingandu-se un nivel de 567.308 unitati. Pe primele trei luni din 2020, in UE, au fost inmatriculate 2.480.855 autoturisme…

- Piata auto din Romania a inregistrat o scadere de 23,8% in primele trei luni ale acestui an, fata de acelasi interval din 2019, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate luni. Statistica de specialitate evidentiaza un recul important, de 33%, la nivelul…

- Primele doua luni ale anului au adus creșteri semnificative la inmatricularile de mașini electrice și hibride pe piața din Romania, potrivit celui mai recent raport al Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Datele oficiale arata ca inmatricularile de mașini electrice au crescut…

- Peste 48.000 de autoturisme au fost produse in Romania in luna februarie a acestui an, in crestere cu 7,71%, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, releva statistica publicata de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) noteaza Agerpres. Conform datelor centralizate, din totalul…

- Un numar de 8.836 de autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania in luna februarie, in scadere cu 26,8% fata de perioada similara a anului trecut, cand au fost inregistrate 12.071 autoturisme, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), care citeaza statistica Directiei…

- Piața motocicletelor din Romania a inregistrat in 2019 o creștere de 43,2% comparativ cu 2018, conform datelor Asociației Producatorilor și Importatorilor de Autoturisme APIA.Numarul motocicletelor și mopedelor vindute a crescut de la 1.552 la 2.177. Cea mai mare pondere o dețin motocicletele…

- Sunt 8 milioane de mașini in Romania dupa ultimele cifre oficialeale producatorilor, importatorilor și autoritaților. Fața deanii trecuți s-au inregistrat inmatriculari cu aproape 23% maimulte pentru autoturismele noi, cu vechime de pana la doi ani, și15% pentru cele cu vechime de pana in cinci ani.In…