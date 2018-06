AccorHotels a achizitionat platforma Adoria

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez AccorHotels, unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere din lume, a anuntat achizitionarea platformei Adoria, care permite industriei de catering sa optimizeze managementul aprovizionarii. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business…

- O platforma online chineza a cenzurat desenul animal britanic ''Peppa Pig'', in timp ce presa de stat din China a criticat ''dependenta'' publicului tanar, produsele derivate inspirate din personajul central al show-ului TV si transformarea lui intr-un simbol ''subversiv'' al…

- Platforma pentru Egalitate de Gen si Coalitia Nationala „Viata fara Violenta in Familie” isi exprima dezamagirea si regretul fata de avizul negativ dat de catre Guvern unui proiect de lege care presupune extinderea serviciilor de cresa la nivel national.

- În data de 28 aprilie 2018, 1.000 de elevi vor sustine gratuit simularea examenului de Bacalaureat la Informatica, pe platforma WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti români cu intership la Google si Faceboook. Dupa finalizarea simularii, participantii la ineditul proiect…

- Companiile ar trebuie sa investeasca in Romania pentru ca tara are o mare resursa neexploatata si anume companiile mici, crede Rudolf Vizental, CEO al ROCA, prima platforma de investitii si management dedicata finantarii companiilor romanesti aflate in dificultate care isi propune sa contribuie…

- 1. JURNAL ARADEAN. Domnule primar Gheorghe Falca, suntem in anul Centenarului Marii Uniri, in orașul in care a fost gandita unirea. Este pregatit Aradul sa se ridice la inalțimea statutului de capitala politica a Marii Uniri? GHEORGHE FALCA. Sigur ca da! Rolul Aradului in Marea Unire face parte din…

- ♦ Platforma de investitii ROCA, destinata companiilor romanesti aflate in dificultate financiara, va semna o a doua tranzactie pana la finalul lunii, dupa ce la finele anului trecut a preluat 66% din S-Karp, producator roman de incaltaminte detinut de Radu Jitaru, in urma unei investitii de un milion…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 24,7 la suta dintre moldoveni ar vota pentru PSRM, pentru PAS si-ar da votul 16,3%, iar PDM ar acumula 12,4 la suta dintre voturi. Totodata, Partidul „Platforma DA" ar acumula 6,4% din sufragii, iar PCRM ar fi sustinut de 5 la suta dintre alegatori,…