- In cursul zilei de sambata, in jurul orei 13.25, o femeie de 27 ani, din municipiul Suceava care conducea o mașina pe DJ 209D, direcția Darmanești – Șerbauți, in zona localitații Calinești-Enache a intrat in coliziune cu o autoutilitara care era condusa de catre un barbat de 54 ani, din comuna Ipotești.…

- Un barbat de 30 ani, a condus autoturismul pe DJ 208A din localitatea Ipotești avand directia de deplasare dinspre municipiul Suceava catre localitatea Bosanci, iar la un moement dat a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un barbat de 42 ani tot din Ipotești. In urma impactului a rezultat…

- La 29 mai in jurul orei 15.35, in timp ce conducea autoturismul pe D.N. 17, in afara localitații Poiana Stampei, o femeie de 23 de ani din județul Dolj a parasit partea carosabila și s-a rasturnat. Din accident a rezultat ranirea conducatoarei auto și a unui pasager din autoturism, care au fost transportați…

- Un barbat de 22 ani, din Vicovu de Sus, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Cernauti, pe raza orasului Vicovu de Sus avand direcția de deplasare comuna Straja catre oras Vicovu de Sus, in apropierea intersecției cu strada Mihai Eminescu, a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre…

- In timp ce conducea autoturismul pe D.N. 2, in interiorul localitații Cumparatura, o femeie a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un barbat, angajat in efectuarea unui viraj la stanga. Din impact autoturismul barbatului a fost proiectat in alt autoturism care circula din sens opus. Din accident…

- Marți la pranz in timp ce conducea autoturismul pe strada Grigore Alexandru Ghica din municipiul Suceava, in dreptul unui imobil, un barbat de 22 de ani din comuna Hanțești a intrat in coliziune fața-spate cu autoturismul condus regulamentar in fața sa de o femeie de 35 de ani din municipiul Radauți.…

- O patrula din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Balcauți a oprit pentru control pe DC40 din localitatea Romanești, autoturismul condus de o femeie din comuna Granicești. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, femeia din comuna Granicești nu poseda permis…

- In timp ce conducea autoturismul pe DJ 209A pe direcția Horodniceni catre Malini, la intersecția cu DN 2E, un barbat de 72 de ani din municipiul Falticeni a patruns in intersecție cu intenția de a efectua virajul la stanga, moment in care a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar pe…