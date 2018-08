Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul Sorin Bochiș, nascut in Baia Mare, se zbate intre viața și moarte, pronosticul medicilor fiind extrem de rezervat, dupa accidentul survenit sambata, 4 august, in timpul unui zbor de antrenament in care doua avioane ușoare de zbor acrobatic s-au ciocnit deasupra aerodromului din Fratautii Vechi…

- Pilotul timișorean Sorin Bochis, ranit grav in accidentul aviatic care a avut loc in localitatea Fratautii Vechi, din judetul Suceava... The post Pilotul timișorean Sorin Bochiș este in continuare in stare critica appeared first on Renasterea banateana .

- Pilotul si instructorul de zbor Cornel "Q" Marinescu, una dintre legendele Clinceniului si ale aviatiei sportive si generale, si-a pierdut viata in timpul unui zbor de antrenament pe Aerodromul Fratauti (judetul Suceava). Avionul biplan de tip Skybolt pe care il pilota a intrat in coliziune cu o alta…

- Pilotul ranit in accidentul aviatic de ieri de la Suceava este internat la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. El a suferit multiple leziuni la nivelul capului, membrelor, toracelui si abdomenului si este supus unor investigatii complexe. Prognosticul este rezervat din cauza severitatii leziunilor…

- Pilotul ranit grav, sambata, in accidentul aviatic de la Frautatii Vechi, judetul Suceava, a fost adus cu elicopterul SMURD la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, prognosticul medicilor fiind rezervat, scrie news.ro.”Pacientul a fost adus cu elicopterul la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi.…

- Pilotul care a supraviețuit accidentului aviatic de la Fratauți, Suceava, este unul din cei mai experimentați piloți din Romania, iar dupa viața lui s-ar putea face un film. Sorin Mihail Bochiș s-a indragostit de mic de avioane, zbura cu tatal sau in cabina iar apoi a ajuns sa zboare pe avioane supersonice…

- Pilotul ranit grav in accidentul aviatic din Suceava are 53 de ani si este din Timisoara. Sorin Bochis, fiu de aviator, are peste 10.000 de ore de zbor, a zburat pe avioane supersonice si a locuit cativa ani in America, de unde s-a intors dupa atentatele de la World Trade Center.

- Cornel Marinescu era un pilot cu mare experienta, care a urmat cursurile de specialitate ale Scolii Militare de Ofiteri de Aviatie „Aurel Vlaicu“. In ultima vreme a zburat pe mai multe tipuri de avioane de acrobatie.