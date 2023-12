Stiri pe aceeasi tema

- Cinci tineri au fost raniți dupa ce mașina cu care se deplasau a fost scapata de sub control si s-a rasturnat pe DN 1B, la Merei, in județul Buzau. Un sofer, de 18 ani, din Buzau, care conducea dinspre Prahova catre Buzau, a pierdut controlul asupra directiei si s-a rasturnat in afara partii carosabile.…

- Cinci tineri, cu varste cuprinse intre 18 și 25 de ani, au fost raniți, in urma unui accident produs pe DN1 B, intre Merei și Ulmeni. Șoferul autoturismului a pierdut controlul mașinii, rasturnandu-se. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Prahova catre Buzau,…

- Patru tineri cu varste cuprinse intre 16 si 19 ani au fost raniti, luni, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe centura de sud a municipiului Alexandria.”Politia Municipiului Alexandria a fost sesizata prin apel la numarul unic de urgenta 112 cu privire la producerea unui accident rutier…

- Trei persoane au fost implicate intr un accident rutier in judesul Neamt Doua dintre acestea au fost ranite si au ajuns la spital. Potrivit ISU Neamt, la ora 04:09, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier pe DJ 207 D, in comuna Gadinti.Din primele informatii, un autoturism…

- Un tanar de 23 de ani, aflat la volanul unui autoturism, desi nu detinea permis de conducere, a murit, iar alti doi au fost grav raniti dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un drum judetean din Galati si a luat foc.Potrivit IPJ Galati, un tanar, cu varsta de 23 de ani, domiciliat in localitatea…

- Patru tineri au fost raniti dupa ce mașina cu care circulau s-a rasturnat. Șoferul era baut și avea permisul suspendat. Accidentul a avut loc vineri dimineata, in localitatea timișeana Traian Vuia. Un barbat, de 24 de ani, care conducea un autoturism pe DN 68A, dinspre Dumbrava spre Lugoj, a pierdut…

- Patru tineri cu varste cuprinse intre 14 si 24 de ani au fost raniti, vineri dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Timis. Masina in care se aflau s-a rasturnat. La volan era un tanar cu permisul suspendat care bause, potrivit news.ro.Politistii si pompierii din Timis au intervenit,…