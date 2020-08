Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie susține ca, intr-o luna, situația ar putea deveni grava daca nu se iau masuri pentru reducerea numarului de noi cazuri de coronavirus. "Sa nu credem ca se intampla minuni. Reluarea bunelor practici este condiția ca sa scada numarul de cazuri noi. Sunt…

- Explicația pentru accidentarea surprinzatoare a lui Florinel Coman (22 de ani): el a petrecut alaturi de colegi și de adversari in noaptea de dupa derby-ul CFR-FCSB 1-0 și a simțit durere a doua zi. Leziunea musculara il face indisponibil pentru jocul cu Gaz Metan, de duminica. Programul de dupa partida…

- CS Universitatea Craiova și Viitorul au disputat astazi doua partide amicale. Cele doua formații și-au imparțit victoriile: echipa lui Gheorghe Hagi a caștigat primul duel, al rezervelor, scor 3-0, in timp ce trupa pregatita de Cristiano Bergodi s-a impus in al doilea meci, cel cu titularii, scor 2-1.

- FCSB și Voluntari sunt primele echipe din Liga 1 care au disputat un meci de verificare, de la momentul intreruperii campionatului, echipa roș-albastra fiind invinsa cu 2-0. In baza vicecampioanei de la Berceni, cele doua s-au aflat astazi fața in fața, intr-o confruntare arbitrata de fostul ecuson…

- AC Milan a anuntat, marti, ca accidentarea atacantului Zlatan Ibrahimovici nu este atat de grava pe cat s-a crezut initial, potrivit news.ro.Ibrahimovici s-a accidentat la antrenamentul de luni, el parasind terenul cu dureri la pulpa dreapta. Citește și: Minerii se revolta in Valea…

- Un incendiu a izbucnit la un apartament de pe Aleea Tușnad din Reșița, pompierii fiind la fața locului și acționand in acest moment. „Au fost evacuate 4 persoane. La fața locului se afla și un echipaj SMURD și 4 echipaje SAJ, plus echipaje de la IPJ”, transmite ISU Semenic. UPDATE Din primele informații,…

- ADVERTORIAL. Grupul CEZ in Romania s-a implicat activ in lupta impotriva COVID-19, cu donații de echipamente medicale și hrana pentru sprijinirea celor mai vulnerabile categorii de oameni (personalul medical din spitale și persoanele varstnice) din județele Caraș-Severin, Constanța, Argeș, Dolj, Gorj,…

- Procurorii din Iași fac cercetari pentru tentativa de omor, dupa ce o mezzosoprana de la Opera Naționala a fost gasita in stare grava in locuința sa, iar acum este in coma, informeaza PRO TV. Solista Maria Macsim Nicoara este internata la terapie intensiva, cu leziuni la cap, coloana și bazin. Soțul…