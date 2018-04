Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri au ajuns cu rani grave la spital, in urma unui accident teribil ce a avut loc pe drumul ce leaga Resita de Timisoara. The post Accident cumplit surprins pe camera de bord! Trei tineri au ajuns la spital in urma impactului teribil, pe drumul ce leaga Resita de Timisoara (Video) appeared first…

- Doua autoturisme marca "Audi" s-au ciocnit violent, in noaptea de joi spre vineri, in zona centrala a municipiului... The post Accident violent in miez de noapte, mașini facute praf appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident deosebit de grav avut loc, miercuri dupa-amiaza, pe DN58 B, care leaga Resita de Timisoara, pe raza localitatii... The post Accident teribil pe drumul ce leaga Resita de Timisoara. Un mort si trei raniti! O masina era din Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident de circulatie extrem de violent s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe o artera intens circulata din municipiul Timisoara. The post Accident violent in Timisoara! Trafic dat peste cap appeared first on Renasterea banateana .

- Doua autoturisme s-au ciocnit violent, joi dupa-amiaza, la intersecția Bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor, din Timișoara. The post Accident violent intr-o intersecție din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident de circulație s-a produs pe șoseaua dintre Giroc și Timișoara, din cauza carosabilului inghețat și a neatenției in conducere. The post Accident intre Timișoara și Giroc! O mașina s-a izbit violent de un cap de pod appeared first on Renasterea banateana .

- Traficul rutier s-a desfasurat anevoios, joi dimineata, intre localitatile Dumbravita si Giarmata, din cauza unui accident. The post Accident violent intre Dumbravita si Giarmata. Traficul a fost dat peste cap appeared first on Renasterea banateana .

- Traficul rutier a fost blocat pe o sosea intens circulata din municipiul Arad, din cauza unui accident ce a avut loc in jurul orei 15.20 in fața sediului Registrului Auto Roman. Potrivit martorilor, șoferul unui autoturism a patruns pe drumul principal de pe o strada adiacenta fara sa se asigure, mașina…