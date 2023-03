Accident tragic: Un bărbat a murit, fiind prins sub mașina cu care s-a răsturnat Un barbat de 29 de ani a murit, miercuri dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Botosani. El a fost prins sub o masina care s-a rasturnat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

