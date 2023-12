Stiri pe aceeasi tema

- Un accident ingrozitor s-a produs in Turcia, in urma cu doar cateva ore. Șapte mașini s-au ciocnit, iar 11 persoane s-au stins din viața. De asemenea, alte 50 de victime au fost transportate de urgența la spital. Tragedia s-ar fi produs din cauza condițiilor dificile de circulație.

- Un alt accident a avut loc, de aceasta data in județul Ialomița. In urma impactului violent dintre un microbuz de persoane si un autoturism, șapte persoane au fost ranite. Totodata, circulația rutiera este restrictionata in aceste momente.

- Un accident tragic s-a produs in Iași, in urma cu cateva ore. O persoane a murit, iar alte patru persoane au fpost grav ranite, dupa ce o mașina a fost lovita de un microbuz. Pompierii nu au mai putut sa ii salveze viața victimei decedate, iar celelalte patru persoane au fost duse la spital.

- Accident tragic in Galați. O femeie și-a pierdut viața, noaptea trecuta, dupa ce microbuzul in care se afla s-a rasturnat. Alte patru persoane au fost ranite grav și transportate la spital. Conform primelor informații, șoferul a vrut sa evite impactul cu o alta mașina.

- Un barbat a murit și alte doua persoane sunt grav ranite, dupa un accident ingrozitor in Timiș. Mașina in care se aflau a intrat intr-un copac de pe marginea drumului, iar impactul i-a fost fatal unuia dintre pasageri. Medicii l-au resuscitat, dar fara succes.

- Un alt accident a avut loc, in aceasta dimineața, in județul Galați. In urma impactului intre un microbuz de transport persoane și un autoturism. Trei persoane și-au pierdut viața, in timp ce alte opt au fost grav ranite.

- O femeie a murit, miercuri dimineața, in județul Dambovița. Tragedia s-a produs in urma unui accident rutier, dupa ce doua mașini s-au ciocnit cu viteza. Mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. In cazul femeii, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

- In carambolul de sambata seara au fost implicate șapte mașini, in localitatea Iacobesti din comuna Granicesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, potrivit Agerpres.Potrivit acestora, doua persoane au primit ingrijiri medicale, insa ambele refuza transportul…