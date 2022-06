Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in Braila! Doua persoane au murit, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un TIR. Oamenii legii au intervenit de urgența la fața locului, dar eforturile medicilor au fost in zadar. In ce stare se afla șoferul camionului.

- Un barbat a decedat pe loc, iar alte doua persoane au fost transportate la spital, in urma unui grav accident din aceasta dupa-amiaza, din apropierea localitații Capriana din raionul Strașeni.

- TRAGEDIE pe DN 66: Un motociclist din Alba a MURIT in apropiere de Simeria, dupa ce s-a izbit de o mașina TRAGEDIE pe DN 66: Un motociclist din Alba a MURIT in apropiere de Simeria, dupa ce s-a izbit de o mașina Un motociclist din Alba și-a pierdut viața intr-un accident rutier care s-a petrecut astazi,…

- Un grav accident a avut loc astazi in județul Arad, acolo unde un barbat a murit pe loc. El se afla pe motocicleta sa, moment in care a pierdut controlul acesteia și s-a izbit de o mașina aflata pe marginea drumului.

- Un grav accident rutier a avut loc astazi in județul Teleorman, acolo unde un barbat de 49 de ani a murit. Mașina in care acesta se afla s-a izbit de un copac, iar el s-a stins langa o cruce.

- Un grav accident rutier a avut loc astazi in Cariova, iar in urma impactului o tanara de 22 de ani a murit pe loc. Medicii au incercat sa o readuca la viața, insa din pacate manevrele au fost in zadar.

- Un accident rutier s-a produs luni in jurul orei 14 pe șoseaua Cluj-Napoca – Gherla, in zona localitații Rascruci din comuna Bonțida. Din primele informații, o autoutilitara a parasit șoseaua. La locul evenimentului au intervenit un echipaj medical de Ambulanța, doua autospeciale ale pompierilor de…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 69, in zona localitații aradene Șagu. O mașina in care se aflau doua persoane a ieșit de pe carosabil, s-a izbit puternic de un copac și a luat foc. Echipajele de urgența deplasate la fața locului nu au mai avut ce sa faca pentru victime. Centrul…