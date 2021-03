Stiri pe aceeasi tema

- O dubița care circula pe DN 66A, in zona Izvoare de pe raza localitații Vulcan, a ieșit de pe șosea și s-a infipt intr-un stalp de... The post Accident teribil in vestul țarii: un tanar a murit, altul a ajuns in stare foarte grava la spital appeared first on Renasterea banateana .

- Nascut in Coțușca, județul Botoșani, fost profesor, primar și ambasador, a avut o indelungata activitate politica. Era internat in spital in stare grava, dupa ce a fost infectat cu covid.

- Dupa ce sambata au fost mai multe accidente grave soldate cu morți, nebunia nu s-a incheiat. Un tanar de 18 ani a murit și alți trei au fost raniți grav, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un stalp de electricitate, in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 17D, in localitatea Rodna, județul…

- Astazi a avut loc un accident grav la Caracal, in urma caruia o femeie și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost accidentate, printre care și un bebeluș de numai 11 luni. Cum s-a produs accidentul și cine este vinovat in acest caz?

- Un șofer a pierdut controlul volanului și ieșit in afara parții carosabile in aceasta dimineața pe raza localitații Dumbraveni. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, șoferul care era singur in mașina a ramas incercerat fiind nevoie de intervenția pompierilor militari. Victima…

- Bebelușul de doar 6 saptamani care a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost scufundat la botez de trei ori in cristelnița s-a stins luni dimineața. Parinții acuza preotul de cele intamplate. Tragedia s-a petrecut duminica, la o biserica din Suceava. Micuțul care avea doar 6 saptamani a fost…

- Un barbat din localitatea Coșbuc a ajuns marți la spital, dupa ce a ieșit cu autoturismul de pe șosea pe care il conducea și s-a rasturnat intr-un șanț. Accidentul s-a petrecut pe DN 17C, in localitatea Telciu. Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliție orașului Nasaud au fost solicitați…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi, pe DN7, intre un TIR care transporta butelii de oxigen și doua mașini, la bordul carora se aflau mai multe persoane. Trei oameni au murit, iar o alta se zbate acum intre viața și moarte.