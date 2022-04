Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a murit dupa ce trei barci in care se aflau 21 de oameni s-au rasturnat pe raul Jiu. Aceștia participau la o competiție de rafting. O alta persoana a fost transportata la spital cu hipotermie.

- Accident cumplit in Brașov! Un tanar de 21 ani a fost spulberat in timpul unei curse de mașini. Un Lamborghini Huracan a ieșit din decor și a spulberat un tanar care se afla pe marginea drumului. Medicii l-au resuscitat minute bune pe baiat, insa din pacate, i-au declarat decesul.

- Accident teribil, sambata dupa amiaza, pe șoseaua naționala dintre Timișoara și Arad. Doi oameni au murit arși de vii. otrivit primelor informații, șoferul autoturismului era din Fiscut și avea 19 de ani, iar pasagerul de pe scaunul din dreapta era o femeie in varsta de 45 de ani, din Arad. In momentul…

- Accident surprins de o camera de bord pe drumul european E 574, in judetul Olt. O tanara de 21 ani a ajuns cu rani grave la spital, dupa ce a incercat sa faca o depașire, fara sa se asigure.

- In aceasta dimineața un grav accident rutier s-a soldat cu un mort și șase raniți, dupa ce un microbuz s-a izbit de un TIR. Incidentul s-a produs pe Centura Caransebes, in județul Caraș Severin.

- Accident grav in Mehedinți! O persoana s-a stins din viața, iar alta a ajuns in stare grava la spital dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit puternic de o alta mașina. Iata cum a avut loc tragedia!

- Un grav accident rutier in care au fost implicate cu doua autoturisme a avut loc in aceasta noapte pe raza localitații Hartop, a anunțat ISU Suceava. ”In urma evenimentului doua persoane(barbați) in varsta in varsta de 19 ani, respectiv 21 de ani au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.…

- Trei persoane au decedat, iar doi copii de 7 si 15 ani si doi tineri de 19 si 22 de ani au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc in noaptea de joi spre vineri, pe DN 67, in afara localitatii Cocorova, judetul Mehedinti.