- Trei persoane au cazut intr-un bazin adanc de aproximativ cinci metri dintr-o localitate din județul Sibiu. Autoritațile au organizat o misiune de salvare. La fața locului au fost trimiși reprezentanți ISU și de la Serviciul de Ambulanța.

- Pompierii din Sibiu intervin, luni, pentru salvarea a trei persoane care au cazut intr-un bazin adanc de cinci metri. Este vorba despre trei barbati care au fost scosi, dar pentru unul a fost declarat decesul.”Salvatorii au ajuns la fata locului.

- Tragedie intr-un sat din Sibiu. Un copil de 7 ani a murit, dupa ce s-ar fi agațat de bena unei camionete și s-a dezechilibrat cand șoferul a dat cu spatele. Baiatul a fost prins sub una dintre roțile autoutilitarei și a fost scos de echipajul de descarcerare. In ciuda manevrelor de resuscitare, micuțul…

- Caz șocant in Iași! O fetița in varsta de patru ani a ajuns in stare grava, la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iasi, dupa ce a cazut intr-un iaz. Potrivit informațiilor, micuța a fost resuscitata de medici, iar acum este in coma și lupta sa traiasca.

- Parinții au fost cei care l-au scos pe micuț din bazin și au sunat de urgența la 112. La sosirea echipajului, copilul era in stare de inconștiența.Dupa mai multe manevre de resuscitare, minorul a fost declarat decedat. Polițiștii au deschis acum o ancheta pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

- Tragedie intr-un sat din județul Arad. Un copil de 2 ani a murit, dupa ce a cazut intr-un bazin de colectare a apei din gospodaria familiei. Parinții au fost cei care l-au gasit pe micuț și au sunat, de urgența, la 112. In ciuda manevrelor de resuscitare, copilul nu a putut fi salvat, scrie news.ro.

- Tragedie in aceasta dupa-amiaza, in localitatea aradeana Vasile Goldiș. Un copil in varsta de 2 ani a murit dupa ce a cazut intr-un rezervor de colectare a apei aflat in curtea unei case „Astazi, in jurul orei 13:30, prin apel la numarul unic de urgența 112, am fost anunțați despre faptul ca un minor…