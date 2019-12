Stiri pe aceeasi tema

In jurul orei 10:40, un apel la ISU Timiș semnala producerea unui accident rutier pe DJ 691, in apropiere de Pișchia. Din primele informații, intr-un...

- Accident rutier grav la coborarea de pe Autostrada A1, in apropiere de localitatea Pișchia. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat, iar una dintre acestea a fost declarata decedata. Din primele informații, in urma incidentului care a avut loc pe DJ691, in apropiere de Pișchia, patru…

- Un camion care transporta porci și-a pierdut o mare parte din marfa pe Drumul National 168, la cațiva kilometri de la intrarea in orașul Santa Fe, din Argentina, iar localnicii au luat marfa inainte de venirea politiei. Incidentul s-a produs cand remorca camionului a cedat la greutatea incarcaturii.…

Alocatiile pentru copii, majorate din nou de anul viitor. Se pregateste a doua crestere in 2020 Alocațiile pentru copii ar putea fi din nou majorate de anul viitor. Social-democrații pregatesc un proiect de lege care prevede o noua marire a alocatiilor pentru copii cu cel puțin 50%.

Accident grav in Maramures. Trei autoturisme implicate. O persoana ranita in urma impactului Accident rutier grav in Lapusel. Trei autovehicule implicate, o victima, o gravida ce prezinta contuzii usoare, va fi trasportata la UPU SJUrg BM.

- La coborarea de pe autostrada A1 spre Lipova a avut loc in acesta dimineața un grav accident rutier, in urma caruia o tanara in varsta de 23 de ani a decedat. O mașina cu numere de Gorj in care se aflau trei persoane s-a rasturnat. Doi oameni au fost proiectați in afara autoturismului, iar…

- „O autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD au intervenit ca urmare a unui accident care a avut loc în aceasta seara pe autostrada A3, în apropiere de km 21, pe sensul de mers dinspre Gilau spre Turda, în jurul orei 22.40. Pompierii sosiți la locul evenimentului…

Un grav accident de circulație s-a produs marți dupa-amiaza, pe autostrada A10, intre Sebeș și Turda, la kilometrul 61, pe sensul de mers Turda – Aiud. Potrivit primelor informații, un autotren incarcat cu caramida s-a rasturnat pe partea carosabila, iar șoferul a fost grav ranit. La fața locului au…