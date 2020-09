Stiri pe aceeasi tema

- Un copilaș de numai un an și-a pierdut viața intr-un tragic accident, care a avut loc pe drumul județean 687D, in localitatea Hașdau. „Astazi, in jurul orei 12:00, un barbat care in varsta 47 de ani, din municipiul Hunedoara, care conducea un autoturism din direcția Lunca Cernii spre Hunedoara,…

- Un accident de circulație a avut loc, in aceasta dimineața, la intrarea in Hateg, dinspre Simeria (județul Hunedoara). Un tanar de 26 de ani, aflat la volanul unui BMW X3, a incercat o intoarcere peste marcajul linia continua si a fost izbit in plin de un autoturism care circula regulamentar, a transmis…

- Un electrician in varsta de 50 ani din localitatea Lunca, a murit, joi seara, dupa ce s-a electrocutat in timp ce executa lucrari... The post Accident de munca teribil in vestul țarii: Un electrician a murit in timpul unei interventii pe un stalp de curent appeared first on Renasterea banateana .

- Durere imensa intr-o familie din Hunedoara, dupa ce un barbat de 31 de ani a murit strivit de un stalp de electricitate. Accidentul s-a a avut loc in cursul zilei de ieri, la intersectia intre un drum judetean si unul comunal, in localitatea Cristur, Hunedoara. Cine este vinovat Razvan Mihai Oprea ieșise…

- Patru persoane și-au pierdut viața și alte patru au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut noaptea trecuta in județul Salaj. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. Accidentul s-a petrecut pe DN19 B, intre localitațile Zauan și Ip, județul Salaj. Potrivit polițiștilor, accidentul…

- Mai multe persoane, intre care cinci copii, sunt ranite dupa ce camionul in care erau a fost lovit de o mașina in județul Hunedoara. In camion se aflau doi adulți și cinci copii. Se pare ca cei implicați nu sunt grav raniți, fiind conștienți, insa starea lor va fi evaluata de personalul medical. ISU…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe o șosea din județul Arad. Conform ISU Arad, accidentul s-a produs intre Santana și Zimandu Nou, pe DJ 791, intre doua mașini. Cinci persoane – doua femei și trei barbați – au fost ranite in urma impactului. La sosirea…