- Un roman de 32 de ani a provocat un accident cumplit pe o autostrada din Germania, in apropiere de Munchen, dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens, pe banda din mijloc a unei autostrazi. Mașina condusa de roman s-a izbit violent de un alt autoturism și toate cele patru persoane implicate in impact…

- O persoana a decedat, iar alta se afla se afla in stare grava la spital, dupa producerea unui accident rutier in apropiere de Comrat.Totul s-ar fi intamplat dupa ce șoferul de 26 de ani a unui Mercedes ieșit pe contrasens, a pierdut controlul volanului și s-a izbit intr-un copac.

- Un teribil accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața pe drumul național 18, pe raza localitații Moisei. Un cunoscut localnic din Borșa, Mircea B., membru in echipa Salvamont Borșa, și-a pierdut viața in urma evenimentului rutier. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili exact circumstanțele…

- Un accident grav de circulație a avut loc in urma cu doar o zi in Italia! Un roman de 21 de ani au zburat pe geam, dupa ce mașina in care se aflau s-a rastunat din cauza unui porc mistreț!

- „Un mic ULM care transporta doua persoane și un avion turistic de tip DA40 care transporta trei persoane s-au lovit in jurul orei 16:30 – 17:00, primul aterizand pe gardul unei case din Loches, fara a provoca vreo victima suplimentara, al doilea la cateva sute de metri intr-o zona nelocuita „, a declarat…

- Trei persoane au ajuns la spital dupa un accident provocat de un șofer urmarit de polițiștii din Bacau. Fugarul a refuzat sa opreasca la semnalele agenților de circulație și, in timpul urmaririi, a intrat cu mașina intr-un alt autoturism. Șoferul vinovat este cercetat pentru tentativa de omor, anunța…

- Un barbat de 66 de ani, din Piatra Neamt, si-a pierdut viata in mod stupid simbata, 19 septembrie, pe strada Pastravului, in timp ce-si mina turma de mioare pe carosabil. Soferul unei autoutilitare a oprit pentru a lasa turma sa treaca, timp in care una dintre oi a intrat sub masina. Fara sa anunte,…

- Un șofer roman de 45 de ani a provocat un accident rutier in Austria pentru ca a stranutat la volan. S-a intamplat chiar in momentul in care traversa un pod, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a rasturnat cu tot cu camion in albia unui...