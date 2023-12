Accident teribil în Cluj vineri seară. Un autoturism a luat foc, cinci persoane primesc îngrijiri medicale Accidentul a avut loc in jurul orei 21.45, pe DN1F, in la ieșire din satul Nadașelu spre Sanpaul, pe drumul Cluj – Zalau. Cinci persoane au primit ingrijiri medicale, pana la ora 22.45, doi barbați și o femeie fusesera transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Cluj-Napoca. Cinci persoane ranite in urma unui accident la Cluj Echipajele de intervenție au precizat ca trei persoane au fost transportate la unitațile sanitare din Cluj-Napoca pentru ingrijiri suplimentare. Autoritațile au precizat ca cinci autoturisme au fost implicate in accidentul produs in afara localitații Nadașelu, unul dintre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

