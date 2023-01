Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au intrat in alerta dupa ce o femeie insarcinata a fost lovita de o mașina, in București, iar dupa producerea accidentului, joi seara, conducatorul auto a dat bir cu fugiții. Șoferul a fost depistat in Cluj. In tot acest timp, tanara insarcinata a ajuns la spital, in grija cadrelor medicale.…

- Politiștii il vor prelua și il vor duce la audieri. Femeia insarcinata a ajuns la spital cu o fractura la piciorul stang.Reamintim ca un accident teribil s-a petrecut, joi seara, in Capitala. O femeie insarcinata in 8 luni a fost lovita de o mașina, in timp ce se afla pe o trecere de pietoni. Șoferul…

- Un accident mortal a avut loc, joi, in Bihor, pe serpentine. Un barbat s-a rasturnat cu mașina, a cazut de la o inalțime de 15 metri, apoi a ramas blocat sub vehicul. Accidentul s-a petrecut pe o porțiune de drum cu serpentine din localitatea Ponoara. Intr-o curba la stanga, șoferul a pierdut controlul…

- UPDATE: Potrivit politistilor, unul dintre șoferii implicați in accident, un barbat de 36 de ani, a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul indicand prezenta in organism a substantelor psihoactive. ”In jurul orei 07:50, Brigada Rutiera a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea…

- Un accident in care au fost implicate trei mașini a avut loc, joi, pe Șoseaua Vitan-Barzești. In urma impactului, doua eleve care se aflau pe trotuar au fost ranite, iar o mașina s-a rasturnat pe carosabil. Doua eleve au fost accidentate, in urma unui carambol cu trei mașini, care a avut loc in urma…

- Sase copii, cu varstele cuprinse intre 11 si 14 ani, au fost accidentati grav, miercuri seara, pe o trecere de pietoni din municipiul Petrosani. Șoferul banuit de comiterea faptei, un tanar de 19 ani, din Aninoasa, care a urcat baut si fara permis de conducere la volan, a fugit de la locul faptei. Potrivit…

- O masina in care se aflau o femeie si fratele ei, in varsta de sapte ani, a fost lovita de tren in judetul Neamt. Copilul a fost scos de martori in stare de inconstienta, dar cu semne vitale. Ambele victime au fost transportate la spital. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt a transmis ca…

- O masina de Politie, care circul cu girofarul pornit pe șoseaua Barbu Vacarescu din Capitala, s-a ciocnit, marti dimineata, cu un alt autovehicul. Soferul autospecialei Politiei si pasagerul au fost raniti, fiind transportati la spital. ”La data de 08 Noiembrie a.c., in jurul orei 08.47, Brigada Rutiera…