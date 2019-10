Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis vine joi, 31 octombrie 2019, in judetul Dambovita! Aurelian Cotinescu, presedintele PNL Targoviste a anuntat astazi,

Pe raza localitații Ravad DN7 un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma accidentului a rezultat o victima

San Marco, Italia, specialitați de paste și branzeturi fine. Totul insa in Centrul Vechi al municipiului Targoviște unde Ristorante San Marco

Accident cu patru victime pe Calea Campulung. Doua mașini au intrat in coliziune pe fondul neasigurarii la schimbarea direcției de

In aceasta dimineața, pe raza comunei I.L. Caragiale,un autovehicul de transport a ieșit in afara parții carosabile. O persoana a

In micro 3, Targoviște, cadavrul unui barbat a fost gasit la subsolul unui bloc. La o prima examinare, acesta nu

O femeie in varsta de 48 de ani a fost gasita moarta in podul unui bloc din municipiul Targoviște. Femeia

- O dubita s-a rasturnat pe Soseaua Gaesti din Targoviste, in urma coliziunii cu un autorurism. Se pare ca soferul autoturismului ar fi adormit la volan si a patruns pe contrasens, iar soferul dubitei a tras de volan pentru a evita impactul.