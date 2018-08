Accident rutier pe DN 1. Trei femei si un copil au ajuns la spital

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost implicate, sambata seara, intr-un accident rutier care s-a produs intre doua autoturisme, pe drumul dintre Ineu si Bocsig, trei victime fiind transportate la spital, au informat...

- Un grav accident rutier a avut loc, acum cateva minute, pe raza comunei Balta Doamnei, sat Lacul Turcului, judetul Prahova. Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca se intervine cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma, o autospeciala cu modul de…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta, in evenimentul rutier fiind implicate un TIR, o duba si un autoturism. La fata locului s-au deplasat mai multe ambulante si elicopterul SMURD.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al…

- Aseara, un copil de 3 ani, din Volovaț, a ajuns la spital, in urma unui accident rutier. Minorul a fost lovit de mașina unui consatean, in momentul in care s-a angajat in traversarea unui drum in fuga, prin spatele unui autoturism oprit. Șoferul are 23 de ani și nu consumase alcool inainte de a se […]

- Potrivit ISU Prahova, in urma cu putin timp, un accident rutier s a produs in in Sinaia, la Poiana Tapului.Auto iesit in afara partii carosabile. Autocar cu 46 turisti francezi. fara problemeISU intervine cu un echipaj, pentru descarcerarea soferului. Sofer inconstient.A fost declarat decedat. Avea…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, in zona orasului prahovean Baicoi, patru persoane, intre care un minor, fiind ranite. Traficul pe DN 1 nu a fost afectat in urma accidentului.Potrivit purtatorului de cuvant al politiei judetene…

- Potrivit purtatorului de cuvant al politiei judetene Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul rutier s-a produs in apropierea orasului Baicoi, la cativa kilometri de Ploiesti, in conditii care nu au fost stabilite inca. Purtatorul de cuvant a ISU Prahova, Raluca Vasiloae a declarat ca in accident…

- In urma cu putin timp, un grav accident rutier a avut loc in comuna Magurele, judetul Prahova. Doua autoturisme sunt implicate in eveniment.La fata locului s a deplasat Descarcerearea.Potrivit ISU Prahova, in cele doua autoturisme se afla trei persoane decedate, care au ramas incarcerate. Este vorba…