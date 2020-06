Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier produs, vineri, pe DN2 E85, la Caldarusanca, s-a soldat cu ranirea a trei persoane. Soferul uneia dintre masini a ramas incarcerat iar dupa cateva zeci de minute a fost scos constient de pompieri si trasportat la spital.

- Trei persoane au fost ranite usor ieri pe varianta DN2A in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Pompierii de la ISU Ialomita au intervenit rapid, alaturi de doua echipaje de la Ambulanta.

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier GRAV pe DN1, la Garbova de Aiud: Doua persoane ranite dupa coliziune dintre un autoturism și un camion. Trafic OPRIT Un accident rutier a avut loc duminica in jurul orei 14.20, pe DN1, la Garbova de Aiud. Traficul este oprit. Traficul este oprit pe DN 1 km 402, la Garbova…

- Un accident rutier s-a produs duminica dupa-amiaza, pe DN 1, intre Aiud și Teiuș, in zona localitații Garbova de Jos. Potrivit primelor informații, doua persoane au fost ranite dupa un impact intre un autoturism și un camion. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este oprit pe DN 1, la km 402 (Garbova…

- Un barbat de 51 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a acrosat cu autoutilitara pe care o conducea o masina care circula regulamentar, ranind un barbat de 70 de ani si o femeie de 63 de ani.

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT rutier la Sebeș: Trei persoane ranite dupa coliziunea dintre o ambulanța și un autoturism Un accident rutier a avut loc marți dimineața la Sebeș. Trei persoane au fost ranite ușor dupa coliziunea dintre doua autoturisme. Accident rutier pe strada Lucian Blaga din Sebeș in…

- Trei persoane au fost ranite marți dimineața in urma unui accident rutier produs in municipiul Sebeș. O ambulanța și un autoturism s-au lovit, pe strada Lucian Blaga. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș intervine pentru acordare de prin ajutor și descarcerare la un accident rutier produs in…

- Un accident rutier s-a produs in cursul dupa-amiezii de astazi, 13 martie 2020, in localitatea Craciunelu de Jos. Garda de intervenție Blaj intervine pentru acordarea de prim ajutor și descarerare cu 1 ASAS, o ambulanța SMURD B2 și un echipaj SAJ. Patru din cei cinci pasageri implicați in accident au…