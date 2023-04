Accident rutier la Helegiu: o mașină a lovit un stâlp Un accident rutier a avut loc luni, 24 aprilie 2023, pe DN11 Onești – Bacau, in localitatea Helegiu, dupa ce un barbat de 43 de ani a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un stalp de beton de pe marginea carosabilului. Din fericire, conducatorul auto a scapat fara rani, insa mașina și stalpul de […] Articolul Accident rutier la Helegiu: o mașina a lovit un stalp apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

