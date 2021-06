Accident rutier la Bujoreni. Dosar penal pentru un minor

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce conducea autoturismul pe strada Sf. Dumitru, din municipiul Radauți un tanar de 18 ani din comuna Marginea a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar pe drumul cu prioritate de catre un barbat de 32 de ani din comuna Dornesti. Din accident a rezultat ranirea conducatorului…

- Duminica, in jurul orei 13.50, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Baciu au fost sesizați cu privire la faptul ca pe drumul județean 109A, in localitatea Chinteni, s-a produs un eveniment rutier cu pagube matieriale, iar conducatorul auto este posibil sa se afle sub influența bauturilor alcoolice.…

- Polițiștii timișeni au depistat un tanar, de 22 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații Chișoda, sub influența substanțelor psihoactive. Joi, polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control pe strada Bucegi din Chișoda un autoturism condus de un tanar in varsta de 22 de ani.…

- Minor de 17 ani, depistat dupa ce ar fi sustras doua televizoare dintr o locuinta. Persoana vatamata are 83 de ani.Urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat, politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie au identificat un minor, de 17 ani, banuit…

- Un tanar din comuna Salciua s-a ales cu dosar penal in urma unui accident rutier. Aflat la volanul unui autoturism, a acroșat, cu oglinda mașinii, un pieton. Nu a oprit insa, iar ulterior a fost identificat de polițiști. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 7 aprilie, in jurul orei 17.30, un barbat de 57 de…

- Un tanar de 19 ani se afla sub supravegherea medicilor din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani dupa ce a fost ranit intr-un accident de munca. Angajat ca manipulant la o societate din Adjud, tanarul a suferit un traumatism la o mana și contuzii la un picior, prezentandu-se…

- Un copil de patru ani a fost muscat, marti, de un caine, intr-un parc din Cluj-Napoca, iar pe numele proprietarului cainelui a fost intocmit un dosar penal. "La data de 23 martie a.c., in jurul orei 13,00, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati cu privire la faptul…

- Politistii din Timisoara au intocmit dosar penal pe numele unui tanar de 17 ani care a furat o masina de pe o strada din oras, apoi a fugit de politistii care l-au depistat in trafic. A fost lovit de un autoturism, in timp ce fugea pe carosabil, iar in final politistii au constat ca acesta consumase…