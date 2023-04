Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 13 aprilie 2023, s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc pe Soseaua Pacurari. Un transportor autoblindat (TAB) a intrat in coliziune cu un autoturism marca Opel Corsa…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-pacurari-un-transportor-autoblindat-a-intrat-in-coliziune-cu-un-autoturism-video-4692225…

- INCIDENT RUTIER… Noaptea trecuta, 9/10 aprilie 2023, la ora 23.49, in Bariera Puiești, din municipiul Barlad, s-a produs un accident rutier in urma caruia au fost vatamate doua persoane. Din primele verificari efectuate, se pare ca un autoturism (taxi) condus de catre un barbat de 39 de ani, din municipiul…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident in județul Iași. Din primele informații deținute de catre reporterii BZI, se pare ca evenimentul rutier a fost produs in localitatea Lețcani. UPDATE: In urma accidentului rutier au rezultat doua victime, respectiv o femeie de 45 de ani și un minor de 8 ani.…

- In urma cu puțin timp s-a produs un accident rutier la Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in capat CUG. Un autoturism a ieșit in decor. Momentan nu s-au raportat victime și nu se cunoaște cauza producerii accidentului rutier…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-capat-cug-un-autoturism-a-iesit-in-decor-4665854…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in municipiul Iași, șos. Nicolina. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca au fost implicate doua autoturisme in coliziune. UPDATE: Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative. Traficul din…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in Valea Lupului. UPDATE: Cele doua victime traversau regulamentar. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-valea-lupului-doi-pietoni-au-fost-loviti-de-un-autoturism-4665043…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc pe Bulevardul Independentei. UPDATE: Cauza producerii accidentului rutier este neacordarea prioritații din partea șoferului autoturismului marca Volkswagen. Persoanele…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc pe strada Moara de Foc. Doua autoturisme, Toyota și Renault, au intrat in coliziune. UPDATE: Cauza producerii accidentului rutier este neacordarea de prioritate…