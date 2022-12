Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite, marti, intr-un accident rutier, in zona localitatii constantene Gura Dobrogei, in care au fost implicate trei autoturisme, informeaza News.ro. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii au fost anuntati in legatura cu producerea unui accident…

- Un autoturism in care se aflau cinci persoane si un microbuz cu opt persoane au fost implicate, duminica, intr-un accident produs pe DN 7, in orasul Pecica, judetul Arad. Cinci oameni, printre care doi copii, au fost dusi de urgenta la spital. Celelalte persoane implicate in accident nu au avut nevoie…

- Eveniment Doi tineri, transportați la spital in urma unui accident rutier in Magura decembrie 12, 2022 12:54 Doi tineri, un baiat și o fata, au fost transportați la spital dupa ce au fost implicați intr-un accident rutier pe raza localitații Magura. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții…

- Mai multe persoane au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs in orasul Targu Frumos, in care au fost implicate trei autoturisme. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi, in accident au fost implicate noua persoane, dintre care sase adulti si trei minori au fost…

- Șoselele aradene au facut inca o victima. Este vorba despre o persoana care a decedat in urma unui accident rutier produs pe DN 79, in zona Cartierul Verde. „In dupa-amiaza zilei de vineri, 21 octombrie a.c., in jurul orei 16:30, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” al județului…

- Sase tineri, intre care și minori, au fost raniți grav intr-un accident rutier, care a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, in municipiul Dej, județul Cluj. „Apelul de urgenta a fost inregistrat in jurul orei 04:30, iar la fata locului au fost dislocate o autospeciala cu modul de descarcerare,…

- ”Pompierii din cadrul Garzii de Interventie Gilau au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe nodul rutier din apropiere de localitatea Gilau ce face legatura cu autostrada A3. La fata locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD si unul…