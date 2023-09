Stiri pe aceeasi tema

- *Accident rutier in localitatea Lungulețu* [video width="1920" height="1080" mp4="https://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2023/09/InShot_20230917_214149403.mp4"][/video] In aceasta seara, 17 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au fost sesizați cu privire la producerea…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Doicești. Din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit ca o femeie de 62 de ani, din Pucioasa, in timp ce ar fi condus un autoturism, pe drumul național 71, ar fi parasit…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in comuna Poiana. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca o femeie de 25 de ani, din Poiana, in timp ce ar fi condus un autoturism, pe DJ 711D, ar fi acroșat și accidentat…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in comuna Ludești. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat de 40 de ani, din Habeni, in timp ce ar fi condus un autovehicul (cifa), ar fi patruns pe un segment…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier. In urma deplasarii la fața locului și din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca, in localitatea Aninoasa, s-a produs o coliziune intre trei autoturisme. In urma impactului, o persoana…

- La data de 17 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier. In urma deplasarii la fața locului și din primele cercetari efectuate, polițiștii au stabilit ca un barbat, in varsta de 37 de ani, din comuna Aninoasa, ar fi condus un…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost informați cu privire la producerea unui accident rutier la ieșire din localitatea Razvad. Din cercetarile efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit ca un barbat, de 62 de ani, din localitatea Valea Lunga, in timp ce ar fi condus un ansamblu de…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au fost sesizați de catre un barbat, din Titu, cu privire la producerea unui accident rutier. Din verificarile efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat de 46 de ani, din satul Hagioaica, in timp ce ar fi condus un motocultor, pe DJ 401D, ar…