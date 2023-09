Accident rutier in localitatea Agighiol, judetul Tulcea. Doua autoturisme, implicate Doua autoturisme au fost implicate astazi intr un accident rutier in localitatea Agighiol, judetul Tulcea. Potrivit IPJ Tulcea, la data de 04.09.2023, in jurul orei 11:20, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in localitatea Agighiol, la intersectia D.J. 222 cu D.J.222C a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate doua autoturisme."In urma verificarilor efectuate s a constatat faptul ca u ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un alt eveniment rutier s a petrecut in urma cu putin timp in comuna Bascov, la iesirea din pasaj, spre Draganu, transmit reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges. Un alt eveniment rutier s a petrecut in urma cu putin timp in comuna Bascov, la iesirea din pasaj, spre Draganu,…

- Un barbat in varsta de 57 de ani a murit in urma unui accident rutier produs, in noaptea de duminica spre luni, pe drumul judetean 177 C, intre localitatile Gura Humorului si Capu Campului, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident…

- Astazi, 25 august 2023, in localitatea Bughea de Sus, un accident rutier s a produs intre doua autoturisme, fara victime incarcerate. Astazi, 25 august 2023, in localitatea Bughea de Sus, un accident rutier s a produs intre doua autoturisme, fara victime incarcerate, transmit reprezentantantii Inspectoratului…

- VIDEO: ACCIDENT RUTIER la intrarea in localitatea Cricau. Doua autoturisme implicate Un accident rutier s-a petrecut sambata, 19 august, in jurul orei 15.00, pe DJ 107 H. Este vorba despre un accident rutier care s-a produs la intrarea in Cricau. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre o tamponare intre…

- Un grav accident rutier a avut loc pe DN 21, in urma caruia cinci persoane, printre care și un copil de 6 ani, au fost ranite. In evenimentul rutier au fost implicate 3 autoturisme in care se aflau șase persoane, informeaza ISU Ialomita. La fața locului s-au deplasat trei echipaje de la Detasamentul…

- Un accident de circulatie soldat cu ranirea a 5 persoane, intre care un copil de 6 ani, s-a produs vineri, pe DN21, in evenimentul rutier fiind implicate 3 autoturisme, informeaza ISU Ialomita."Trei echipaje de la Detasamentul de pompieri Slobozia cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o…

- Doua autoturisme si un autocamion au fost implicate miercuri intr-un accident pe DN 24 Barlad – Vaslui, in zona comunei Costesti, judetul Vaslui, cinci persoane fiind ranite. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 24 Barlad – Vaslui, in zona comunei Costesti,…

- Doua autoturisme au fost implicate in aceasta dupa-amiaza intr-un accident rutier produs pe DN 2D, intre Focșani și Bolotești. Din informațiile primite de la purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, „la ora 14.50, prin apel 112, a fost sesizata producerea unui accident rutier…