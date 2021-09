Accident rutier grav la Valu lui Traian, judetul Constanta. Un TIR si un autoturism, implicate (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta noapte intre localitatile Murfatlar si Ciocarlia, judetul Constanta.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, un autoturism s a rasturnat. Din primele informatii o persoana a ramas incarcerata.Politistii rutieri…

- Accident rutier in Eforie Sud. Este implicat un motociclist.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs in Eforie Sud, judetul Constanta.Sunt implicate…

- Accident rutier in Valu lui Traian. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier un copil a fost lovit de un autoturism. La locul…

- Un barbat de 23 de ani a fost rapit de pe strada de fostul iubit al prietenei sale, fiind agresat. Autorul faptei, in varsta de 32 de ani, a fost arestat preventiv. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din Navodari au fost sesizati, prin apel 112, ca un barbat de 23…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Pestera, judetul Constanta. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme. O persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata.…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari in apropiere de intersectia cu DN22 Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu pe DC82 in apropiere de localitatea Sacele,…

- Accident rutier in zona Capitol din municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs in zona Capitol. In urma impactului, a rezultat…