ACCIDENT RUTIER GRAV la Șugag: Motociclist inconștient după coliziunea cu un autoturism. TRAFIC BLOCAT Un motociclist a fost ranit grav, sambata 26 iunie, in jurul orei 13.3o, intr-un accident rutier petrecut pe raza localitații Șugag. Potrivit IPJ Alba, motociclistul a fost ranit dupa o coliziune cu un autoturism. Motociclistul era inconștient la ora transmiterii informațiilor de catre reprezentații poliției. Trafic este blocat pe DN 67 C, la kilometrul 125. […] Citește ACCIDENT RUTIER GRAV la Șugag: Motociclist inconștient dupa coliziunea cu un autoturism. TRAFIC BLOCAT in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

