Accident rutier grav în Dâmbovița: 3 oameni au murit Trei persoane au murit in urma unui accident care a avut loc pe DN7, in județul Dambovița. Mașina in care se aflau cele trei persoane a lovit un camion. La fața locului au intervenit numeroase echipaje de la SMURD, pompieri și Poliție. Accidentul a avut loc sambata dimineața pe DN7 intre Slobozia Moara si Baldana. Au fost implicate un autoturism si un autocamion, iar trei persoane au ramas incarcerate. Ulterior, medicii au constatat decesul celor trei victime. Ranit a fost și șoferul camionului, dar barbatul a refuzat sa fie transportat la spital, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Dambovița, la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

