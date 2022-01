Stiri pe aceeasi tema

- Pe DN 2 Urziceni - Buzau, in zona localitatii Cotorca, doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune, in urma careia o persoana a decedat si doua au fost ranite."La locul interventiei au fost alocate trei echipaje din cadrul Detasamentului de pompieri Urziceni cu o autospeciala de stingere, o…

- Un accident rutier de proporții s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Plugari din Iași. Din nefericire, in urma impactului extrem de violent, șoferul, un tanar in varsta de 19 ani, a decedat pe loc, avand leziuni incompatibile cu viața. Iata cum s-a intamplat totul!

- "In cursul zilei de astazi, in jurul orei 14,45, pe DN 2, in apropiere de localitatea Sinesti, s-a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane.Din primele verificari a reiesit ca evenimentul rutier s-a produs ca urmare a coliziunii dintre un autoturism si un TIR, in urma impactului…

- In cursul zilei de astazi, in jurul orei 14:45, pe DN 2 in apropiere de localitatea Sinesti s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane. Conform IPJ Ialomita, din primele verificari a reiesit ca evenimentul rutier s a produs ca urmare a coliziunii dintre un autoturism si un…

- Un accident mortal s-a petrecut in Botoșani, acolo unde un tanar de 23 ani nu a mai avut nicio șansa, dupa ce mașina in care se afla s-a transformat intr-un morman de fiare. In urma impactului extrem de violent, un tanar de 19 ani a fost transportat in stare grava la spital. Ce infracțiune a […] The…

- Doua autovehicule s-au ciocnit, joi, pe DN 12, in judetul Covasna, iar o persoana a murit si una a fost ranita, anunța news.ro. ”In jurul orei 17:00, politistii au fost sesizati despre producerea unui accident rutier cu victime pe DN 12 la iesirea din municipiul Sfantu Gheorghe catre Miercurea…

- Șapte autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier produs, in aceasta dimineața, pe DN 2, in județul Ialomița, intre localitatile Cosereni si Urziceni. Incidentul a avut loc in jurul orei 7:10.Potrivit primelor informații, patru persoane au fost ranite, intre care una incarcerata. Victimele…