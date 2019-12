Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani este cercetat pentru vatamare corporala dupa ce a lovit cu masina pe care o conducea un autovehicul care circula in fata sa. O femeie de 36 de ani a fost ranita in urma impactului.

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina.Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara,…

- Polițiștii din Alba Iulia au retinut un tanar ce este banuit de talharie. Acesta l-ar fi deposedat, prin violenta, de mai multe bijuterii și bani, pe un barbat din municipiu. Ieri, 14 noiembrie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura preventiva…

- Ziarul Unirea ACCIDENT MORTAL: Un tanar din Cergau, rupt de beat, a provocat un accident soldat cu DECESUL unui pieton, iar apoi a fugit de la locul incidentului Un tanar din Cergau, aflat sub influența alcoolului, a provocat un accident rutier, care s-a soldat cu decesul unui pieton și a incercat sa…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Saliștea, provocat de un tanar de 17 ani, fara permis de conducere: Șoferul și o minora de 8 ani, pasagera in mașina, RANIȚI ușor ACCIDENT rutier la Saliștea, provocat de un tanar de 17 ani, fara permis de conducere: Șoferul și o minora de 8 ani, pasagera in ... ACCIDENT…

- Ziarul Unirea COLIZIUNE intre doua autoturisme in Bistra din cauza nepastrarii distanței corespunzatoare in trafic. Un pasager a fost ranit La data de 31 octombrie 2019, in jurul orei 11,30, polițiștii din Campeni au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe raza comunei Bistra.…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, aseara, provocat de un tanar, in varsta de 18 ani din Niculitel, judetul Tulcea.Inspectorul principal Irina Manloache, purtatorul de cuvant al IPJ Tulcea spune ca acesta "in timp ce conducea un autoturism pe DJ229 C, dinspre Manastirea Cocos catre Niculitel,…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. Accident MORTAL, pe Șoseaua Alba Iulia, din Sibiu: Tanar de 19 ani DECEDAT, dupa ce pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat intr-un stalp, pe contrasens Un accident rutier mortal, pe fondul neadaptarii vitezei, a avut loc luni noaptea pe Șoseaua Alba Iulia,…