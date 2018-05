Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 19 mai 2018, in comuna Budești, a avut loc un accident rutier grav: o persoana decedata si 2 ranite. Sofer de 20 de ani din Rm Valcea se deplasa pe dn 7 directia sibiu-pitesti, iar la km 167+600, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabil umed, a parasit partea carosabila…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata seara, in localitatea Varias din judetul Timis, soldat cu un mort si sase raniti, dupa ce... The post Grav accident de circulatie in judetul Timis: o persoana a murit, iar alte sase au fost ranite, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu o masina / Mai multe…

- Circulatia rutiera s-a reluat in conditii normale pe ambele sensuri, marti seara, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, dupa ce a fost blocata in urma unui accident in care o persoana a murit si alte doua...

- Un accident rutier a avut loc, sambata, pe raza localitatii Daia, judetul Giurgiu, o persoana pierzandu-si viata si alte doua, intre care un copil de un an si sapte luni, fiind ranite, potrivit politistilor. Masina in care se aflau cele trei persoane a lovit un cap de pod si a iesit in afara partii…

- Autoritatile din Teleorman au activat, joi, Planul Rosu de interventie dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in zona localitatii Bujoreni, o persoana decedand. Opt persoane care au fost ranite sunt constiente si stabile hemodinamic, dar prezinta multiple traumatisme. Doua dintre victime…

- Circulatie rutiera oprita intre Pitesti si Slatina, in urma unui accident intre un tir si o autoutilitara. Cele doua masini s-au ciocnit frontal, iar traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pe DN 65.

- Un autocar in care se afla aproximativ 40 de pasageri a fost implicat, duminica dimineata, intr-un accident pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. O masina care a fost pierduta de sub control a patruns pe contrasens si a lovit autocarul. O persoana din autoturism este incarcerata, iar cel putin…

- Accident grav in județul Suceava, la Milisauți, sambata dimineața. O persoana a murit si doua sunt ranite, dupa ce au cazut cu camioneta de pe pod. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar ranitii au fost transportati la spital. In autovehicul se aflau trei persoane, iar una…